Портреты участников СВО из Иркутской области представили на выставке в Госдуме

Среди них есть портрет Героя России Эдуарда Дьяконова. Все работы были выполнены графическими материалами — углем, сангиной и сепией. В декабре прошлого года Губернатор Игорь Кобзев на совещании, посвященном акции, в режиме ВКС выступил с докладом и подвел итоги ее проведения в нашем регионе. Так, в ней приняло участие более 200 учреждений. Это детские сады, школы искусств, центры социальной помощи, дома народного творчества и другие учреждения из Иркутска, Ангарска, Саянска, Свирска, Тулуна, Черемхово, Усть-Илимска, Железногорска-Илимского.