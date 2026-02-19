Портреты участников СВО из Иркутской области представили на выставке в Госдуме

В ее экспозицию вошли 38 портретов участников специальной военной операции из Иркутской области. В торжественном открытии мероприятия по поручению Губернатора Игоря Кобзева приняла участие министр культуры Приангарья Олеся Полунина. Выставка объединяет работы, созданные в рамках Всероссийской акции «Портрет Героя» проекта #КиберЛюди, поддержанного Государственным фондом «Защитники Отечества». Соавтором и куратором этого проекта является депутат Государственной Думы РФ Мария Василькова.
«Мы рады, что Иркутская область стала участником такой значимой выставки и смогла внести свой вклад это в благородное дело. Наши талантливые молодые художники создали не просто портреты, а живые, искренние свидетельства о людях, которых объединило служение Родине. Это дань уважения нашим воинам. Через творчество мы формируем у подрастающего поколения уважение к воинскому долгу, укрепляем связь времен и поколений», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Часть портретов, представленных на выставке, была создана в Иркутской области во время проведения Всероссийского выставочного проекта «Уголь земли русской». Профессиональные мастера и учащиеся школ искусств из разных городов Приангарья и областного художественного колледжа написали углем 38 портретов участников специальной военной операции. Они рисовали знакомых героев — соседей, друзей, родных.
В период 2024—2025 годов выставка приобрела статус передвижной и экспонировалась в музеях, учреждениях культуры муниципальных образований Иркутской области, сообщает пресс-служба Правительства региона. Другая часть представленных портеров была создана заслуженными художниками Российской Федерации Аркадием и Наталией Лодяновыми в рамках выставочного проекта «Воины Байкала». Авторы написали 57 крупноформатных портретов участников СВО, в том числе своих земляков — жителей Култука и Слюдянского района.
Среди них есть портрет Героя России Эдуарда Дьяконова. Все работы были выполнены графическими материалами — углем, сангиной и сепией. В декабре прошлого года Губернатор Игорь Кобзев на совещании, посвященном акции, в режиме ВКС выступил с докладом и подвел итоги ее проведения в нашем регионе. Так, в ней приняло участие более 200 учреждений. Это детские сады, школы искусств, центры социальной помощи, дома народного творчества и другие учреждения из Иркутска, Ангарска, Саянска, Свирска, Тулуна, Черемхово, Усть-Илимска, Железногорска-Илимского.
Состоялись встречи школьников с ветеранами и участниками специальной военной операции, дети нарисовали сотни портретов.