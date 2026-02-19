Миллион цветов высадят в Хабаровске к лету

«Всего в этом году будет высеяно миллион разных семян, среди них бегония, пеларгония, петуния и другие. Сейчас мы посеяли уже около 20%», — рассказала директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.
Источник: ИА ХКС.
Специалисты начнут озеленять городские пространства к 9 Мая. На клумбы высадят хорошо зарекомендовавшие себя растения — морозостойкие и засухоустойчивые.
«Всего в этом году будет высеяно миллион разных семян, среди них бегония, пеларгония, петуния и другие. Сейчас мы посеяли уже около 20%», — рассказала директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.
Источник: ИА ХКС.