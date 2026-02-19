Работавшую без разрешения частную школу закроют в Караганде

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда, причина иска — ведение образовательной деятельности без лицензии. ТОО было зарегистрировано 13 мая 2025 года с основным видом деятельности «общее среднее образование». 2 сентября 2025 года школа начала учебный процесс и продолжала работать без соответствующего разрешения.
Ранее товарищество уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 463 КоАП за осуществление деятельности без лицензии. Штраф был оплачен полностью. Представители ТОО иск не признали. Они пояснили, что организация создана для реализации проекта специализированной школы на 280 мест. Здание построено за счет частных инвестиций.
В настоящее время в школе обучаются 166 учеников, в том числе дети из многодетных и неполных семей. В штате — 35 сотрудников. По словам представителей ТОО, пакет документов для получения лицензии был готов «более чем на 90%», а заявление от 3 февраля 2026 года находится на рассмотрении (срок — 30 рабочих дней). Также они указали, что жалоб со стороны родителей не поступало, а качество образования не ухудшилось.
Суд установил, что ранее уполномоченный орган уже дважды отказывал ТОО в выдаче лицензии. Эти отказы не были обжалованы. Суд отметил, что лицензия подтверждает право организации обучать детей, гарантирует соблюдение государственных стандартов образования, наличие квалифицированных педагогов, учебной литературы и безопасной инфраструктуры.
Кроме того, только лицензированные школы имеют право выдавать аттестаты государственного образца. Доводы о том, что отсутствие лицензии не влияет на качество обучения, суд признал несостоятельными. Руководствуясь п. 2−1 ст. 40 Закона «Об образовании», суд удовлетворил иск о ликвидации юридического лица.
Решение суда пока не вступило в законную силу.