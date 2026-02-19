Работавшую без разрешения частную школу закроют в Караганде

В настоящее время в школе обучаются 166 учеников, в том числе дети из многодетных и неполных семей. В штате — 35 сотрудников. По словам представителей ТОО, пакет документов для получения лицензии был готов «более чем на 90%», а заявление от 3 февраля 2026 года находится на рассмотрении (срок — 30 рабочих дней). Также они указали, что жалоб со стороны родителей не поступало, а качество образования не ухудшилось.