«Искандер» сжёг пусковую площадку БПЛА ВСУ в Черниговской области

Российские военные ликвидировали пусковую площадку, а также места хранения ударных БПЛА украинских войск дальнего действия в Черниговской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пусковую площадку, а также места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины дальнего действия в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Удар нанёс ракетный комплекс «Искандер».

«В районе Нежина ударом ОТРК “Искандер” уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов», — говорится в сообщении.

Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на харьковском направлении военные продвигаются вглубь при поддержке артиллерии и «Солнцепёков». По позициям украинских войск в тылу интенсивно работают авиация и расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань».

На сумском участке авиация РФ продолжает наращивать интенсивность ударов по скоплениям живой силы противника.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

