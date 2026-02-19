Президент поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с наступлением священного месяца Рамазан.
«В эти благословенные дни все мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом вновь встречаем Рамазан в обстановке мира, сплоченности и согласия», — говорится в поздравлении.
Отмечено, что для достойного проведения месяца, играющего важную роль в духовной и общественной жизни, в стране ведется большая подготовка — благоустраиваются махалли, мечети и медресе, оказывается поддержка пожилым и нуждающимся, укрепляется добрососедство и организуются мероприятия, посвященные Рамазану.
Все это укрепляет атмосферу мира и стабильности, межнационального согласия и религиозной толерантности, способствует развитию страны и росту благосостояния граждан.
«В эти благословенные дни важнейшим долгом и честью для всех нас является почитание памяти предков, продолжение их добрых и благородных традиций и начинаний», — говорится в послании.
Президент отметил, что в Узбекистане ведется значительная работа по благоустройству мест поклонения выдающимся мыслителям, восстановлению и изучению их наследия, его широкой популяризации среди молодежи. На основе уникальных архитектурных проектов завершено строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, и комплекса Имама Бухари в Самарканде.
«В дни священного Рамазана мы намерены с участием уважаемых улемов, представителей научной и творческой интеллигенции, широкой общественности провести на территории этих уникальных центров духовности благотворительные мероприятия в память о наших выдающихся мыслителях и церемонии открытия этих великолепных комплексов», — говорится в послании.
Вместе с тем глава государства выразил сожаление, что в разных регионах мира продолжаются войны и конфликты.
«В этот светлый месяц, когда находят воплощение чистые помыслы и благие устремления, мы всем сердцем желаем, чтобы прекратились все распри и противостояния, утвердились мир, взаимное доверие и сотрудничество. Пользуясь случаем, выражаю также искренние поздравления и добрые пожелания нашим соотечественникам, находящимся в зарубежных странах, всей мусульманской умме», — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев пожелал жителям Узбекистана здоровья, счастья и благополучия.
«В эти радостные дни желаю всем вам здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть Всевышний всегда оберегает нашу Родину и народ, исполнятся все наши добрые надежды и пожелания!», — подытожил президент.