Президент поздравил народ Узбекистана с началом священного месяца Рамазан

«В этот светлый месяц, когда находят воплощение чистые помыслы и благие устремления, мы всем сердцем желаем, чтобы прекратились все распри и противостояния, утвердились мир, взаимное доверие и сотрудничество. Пользуясь случаем, выражаю также искренние поздравления и добрые пожелания нашим соотечественникам, находящимся в зарубежных странах, всей мусульманской умме», — говорится в сообщении.