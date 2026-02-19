Ричмонд
В Самаре отменили проект планировки автомобильной дороги на улице Путевой

Документацию по планировке территории в Самаре признали неактуальной.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре отменили проект строительства автомобильной дороги на улице Путевой. Соответствующее постановление опубликовали 18 февраля на сайте Правительства Самарской области. Документацию по планировке территории утвердили еще в 2016 году. Она касалась первого этапа строительства дороги регионального значения.

«Признаем утратившим силу распоряжение по планировке территории под строительство автомобильной дороги регионального значения на улице Путевой от 07.2016 (1 этап)», — сказано в документе.

Причиной отмены стала неактуальность проекта. За девять лет градостроительная ситуация в районе могла измениться, и прежние планы перестали соответствовать текущим условиям. О планах по новой планировке пока не сообщается.