В Самаре отменили проект планировки автомобильной дороги на улице Путевой

В Самаре отменили проект строительства автомобильной дороги на улице Путевой. Соответствующее постановление опубликовали 18 февраля на сайте Правительства Самарской области. Документацию по планировке территории утвердили еще в 2016 году. Она касалась первого этапа строительства дороги регионального значения.
«Признаем утратившим силу распоряжение по планировке территории под строительство автомобильной дороги регионального значения на улице Путевой от 07.2016 (1 этап)», — сказано в документе.
Причиной отмены стала неактуальность проекта. За девять лет градостроительная ситуация в районе могла измениться, и прежние планы перестали соответствовать текущим условиям. О планах по новой планировке пока не сообщается.