Россиян предупредили об опасности старых мобильных номеров

Такая ситуация может спровоцировать определённые сложности как для новых владельцев номера, так и для тех, кто пользовался им ранее, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский. Он пояснил, что номера, которые становятся свободными после прекращения договора или периода неактивности, не передаются сразу новым клиентам.
Сначала они проходят так называемый «карантин» — период изоляции, обычно продолжающийся около шести месяцев. Только по истечении этого времени номера возвращаются в общий пул и становятся доступны для повторного присвоения абонентам.
Для тех, кто получает такие «вторичные» номера, серьезных проблем обычно не возникает. Однако могут случаться неприятные ситуации. Например, новым владельцам могут звонить люди, пытающиеся связаться с прежним хозяином номера — это могут быть как частные лица, так и организации.
В частности, если предыдущий абонент имел долги перед банками или коллекторами, на новых владельцев могут поступать звонки от компаний по взысканию долгов. В таких случаях обычно достаточно объяснить собеседнику, что номер теперь принадлежит другому человеку.
Если же звонки продолжаются и доставляют неудобства, Раевский советует обратиться к мобильному оператору с просьбой о замене номера. Хотя период «карантина» и помогает снизить риск случайных звонков, полностью избежать их нельзя.
Однако настоящая опасность чаще всего поджидает именно бывших обладателей номера. Если к номеру были привязаны аккаунты в социальных сетях, онлайн-банкингах или других сервисах, новые владельцы могут получить возможность получить к ним доступ.
Это связано не только с особенностями привязки номера, но и с частыми утечками баз данных, в которых содержатся личные данные и телефонные номера. Узнать, к каким аккаунтам связан номер, зачастую несложно, что создаёт угрозу безопасности прежних владельцев.
Чтобы минимизировать риски, тем, кто планирует отказаться от использования своего номера, следует тщательно вспомнить все онлайн-сервисы и аккаунты, где этот номер был зарегистрирован.
Нужно проверить, какие из них используют телефон для двухфакторной аутентификации или восстановления пароля через СМС. После этого лучше либо удалить эти аккаунты, либо изменить привязанный номер на действующий, который человек будет использовать в дальнейшем, советует эксперт.