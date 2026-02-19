Гребенкин: Украина пытается навредить России через наркобизнес

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что Киев, по его оценке, использует наркобизнес как инструмент для нанесения вреда гражданам России. Он отметил, что украинские структуры продолжают искать различные способы дестабилизации ситуации.
По словам Гребенкина, российские правоохранительные органы регулярно выявляют случаи координации подпольных нарколабораторий и сетей сбыта наркотиков с территории Украины. Он подчеркнул, что речь идет о системной работе по пресечению подобных каналов.
Как сообщил представитель Совбеза, в 2025 году в Костромской, Новосибирской и Кемеровской областях были обнаружены и ликвидированы лаборатории по производству мефедрона. По его утверждению, их создание и руководство осуществляли украинские организованные преступные группы.
Гребенкин добавил, что в ходе операций сотрудники силовых структур изъяли более 100 килограммов готового наркотика, свыше трех тонн прекурсоров, а также реакторы и другое оборудование, использовавшееся для производства запрещенных веществ, передают «Известия».
Ранее силовики задержали жителя Кемеровской области, который создал нарколабораторию под кураторством украинского организованного преступного сообщества.