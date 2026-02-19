Times: дело Эпштейна расследуют девять служб полиции Британии

Число полицейских ведомств Великобритании, участвующих в проверке утверждений о возможных правонарушениях, связанных с принцем Эндрю и бывшим послом в США Питером Мандельсоном, достигло девяти. Поводом стало обнародование Министерством юстиции США архивных материалов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее, как передавала газета Telegraph, сотрудники столичной полиции, а также служб долины Темзы и графства Суррей создали специальную национальную группу для изучения сведений из документов по этому процессу.
В настоящее время, как сообщает Times, полицейская проверка превратилась в масштабную операцию. В ней теперь заняты девять структур, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Помимо этого агентства, к работе подключились полицейские управления графств Уилтшир, Норфолк, Бедфордшир, Эссекс и Уэст-Мидлендс.
Принц Эндрю уже несколько лет остается фигурой публичного скандала из-за его связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех королевских титулов.