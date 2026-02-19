Специальностей для поступления без экзаменов стало больше в Беларуси

На такие специальности зачисляются, в том числе на целевую подготовку, победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам Минобразования, если есть рекомендация педсовета школы, которую они окончили, и абитуриент поступает на специальность, по которой данный предмет профильный. Также могут быть зачислены без экзаменов золотые и серебряные школьные медалисты или имеющие диплом о среднем специальном образовании с отличием. А еще абитуриенты с договором о целевой подготовке, если у них уже есть диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, который подтверждает получение профтехобразования с общим средним образованием и есть рекомендации педсовета учреждения образования, которое они окончили.