Специальностей для поступления без экзаменов стало больше в Беларуси

В Беларуси стало больше специальностей для поступления без экзаменов. Список специальностей расширен согласно постановлению Министерства образования (№ 31 от 10 февраля 2026-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Документ внес корректировки в постановление Минобразования о перечне педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов. В перечень таких специальностей включили «Физическую культуру. Военно-патриотическое воспитание». В сумме в списке таких специальностей стало 23. Например, так же без экзаменов возьмут на специальности дошкольное образование, история, музейное дело и охрана историко-культурного наследия и другие.
На такие специальности зачисляются, в том числе на целевую подготовку, победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам Минобразования, если есть рекомендация педсовета школы, которую они окончили, и абитуриент поступает на специальность, по которой данный предмет профильный. Также могут быть зачислены без экзаменов золотые и серебряные школьные медалисты или имеющие диплом о среднем специальном образовании с отличием. А еще абитуриенты с договором о целевой подготовке, если у них уже есть диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, который подтверждает получение профтехобразования с общим средним образованием и есть рекомендации педсовета учреждения образования, которое они окончили.
Постановление вступает в силу с 19 февраля 2026 года.
