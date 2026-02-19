Отношения России и Нидерландов в настоящее время находятся на низшей точке за всю их современную историю. Сотрудничество прекратилось почти во всех сферах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
Дипломат отметил, что виной существующего положения дел — безответственная политика официальной Гааги.
«Разорвано сотрудничество почти по всем направлениям — экономика, культура, наука и прочим», — сообщил посол.
При этом с властями Нидерландов российские дипломаты взаимодействуют эпизодически и в основном обсуждают исключительно технические вопросы. Речь идет только о поддержании работы дипмиссий в Москве и Гааге.
Ранее Тарабрин отметил, что, участвуя в материально-техническом обеспечении Украины, Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт.
При этом Нидерланды используют вбросы о якобы «российской угрозе» как оправдание для своего милитаристского курса. Население Нидерландов сознательно пугают сценариями якобы неизбежного «нападения», создавая антироссийскую истерию.