«Сотрудничество разорвано по всем направлениям»: В МИД оценили отношения РФ и Нидерландов

Посол Тарабрин: Отношения РФ и Нидерландов сейчас в низшей точке за всю историю.

Источник: Комсомольская правда

Отношения России и Нидерландов в настоящее время находятся на низшей точке за всю их современную историю. Сотрудничество прекратилось почти во всех сферах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

Дипломат отметил, что виной существующего положения дел — безответственная политика официальной Гааги.

«Разорвано сотрудничество почти по всем направлениям — экономика, культура, наука и прочим», — сообщил посол.

При этом с властями Нидерландов российские дипломаты взаимодействуют эпизодически и в основном обсуждают исключительно технические вопросы. Речь идет только о поддержании работы дипмиссий в Москве и Гааге.

Ранее Тарабрин отметил, что, участвуя в материально-техническом обеспечении Украины, Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт.

При этом Нидерланды используют вбросы о якобы «российской угрозе» как оправдание для своего милитаристского курса. Население Нидерландов сознательно пугают сценариями якобы неизбежного «нападения», создавая антироссийскую истерию.

