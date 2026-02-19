Зеленский заявил, что его смерть не приведет к краху Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сохранит устойчивость даже в случае его отсутствия. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.
По словам украинского лидера, государство не сводится к одной личности, а опирается на систему институтов, которые продолжают функционировать даже в условиях полномасштабного конфликта.
Он подчеркнул, что управленческие механизмы выстроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность страны.
Зеленский отметил, что ключевым приоритетом остается армия, однако устойчивость государства зависит и от других факторов — работы бизнеса и банковской системы, функционирования энергетики и водоснабжения, а также уровня киберзащиты, передает Lenta.ru.
Ранее действующий главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ утратили контроль над Северском из-за действий командиров, которые предоставляли Генеральному штабу недостоверную информацию. Сырский добавил, что на смежном Славянском направлении украинские войска якобы смогли достичь стабилизации ситуации благодаря действиям штурмовых подразделений, а интенсивность боев в текущий момент является «сравнительно невысокой».