Снайперы с глазами двойного действия: рыбы-брызгуны появились в Приморском океанариуме

Полосатые брызгуны Toxotes jaculatrix пополнили экспозицию Приморского океанариума. Самые крупные из них уже превышают 10 сантиметров в длину, сообщила пресс-служба заведения.
«Эти удивительные рыбки знамениты своим эффектным способом охоты: “плевками” (точно направленными струйками воды) они сбивают свою обычную пищу — насекомых, которых затем поедают. Биологи Приморского океанариума приучают брызгунов использовать естественное пищевое поведение и в условиях аквариума», — говорится в сообщении.
Над аквариумом висит леска с небольшой деревянной корягой, а к ней прикрепляют кусочки корма. Это помогает рыбам охотиться естественным образом. Интересно, что у брызгунов нижняя часть глаз используется в воде на глубине, а верхняя предназначена для слежки за добычей на поверхности. Также они запоминают человеческие лица и узнают их. По мнению некоторых учёных, полосатые брызгуны даже умеют считать и хорошо ориентируются в количестве пятнышек на предмете.
Гигантские новогвинейские кузнечики вернулись в Приморский океанариум.
Экзотические насекомые размером с ладонь демонстрируют искусство маскировки.
Соседями по аквариуму для них стали не менее интересные зелёные тетраодоны Dichtomyctere nigroviridis. Это родственники рыбы фугу, которые тоже содержат в некоторых органах и тканях опасный тетродотоксин. В случае угрозы рыбы раздуваются в покрытый иголками шарик. Питаются они улитками, об которых также стачивают постоянно растущие крепкие зубы. Зеленые тетраодоны, кажутся медлительными и неуклюжими, но умеют двигаться в любом направлении, отличаются высоким уровнем интеллекта, способны проявлять любопытство и различать людей.
Напомним, что один из обитателей Приморского океанариума на Базе исследования морских млекопитающих уже вовсю приводит себя в форму. Пятнистый ларга по имени Платон каждое утро виртуозно качает пресс, поражая тренеров техникой и скоростью выполнения упражнений.
Также, южноамериканская пресноводная рыба, известная своим необычным пищевым поведением, впервые пополнила коллекцию Приморского океанариума. Речь идет о красноголовом геофагусе, который теперь обитает в аквариуме экспозиции «Тропический лес».