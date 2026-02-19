Снайперы с глазами двойного действия: рыбы-брызгуны появились в Приморском океанариуме

Над аквариумом висит леска с небольшой деревянной корягой, а к ней прикрепляют кусочки корма. Это помогает рыбам охотиться естественным образом. Интересно, что у брызгунов нижняя часть глаз используется в воде на глубине, а верхняя предназначена для слежки за добычей на поверхности. Также они запоминают человеческие лица и узнают их. По мнению некоторых учёных, полосатые брызгуны даже умеют считать и хорошо ориентируются в количестве пятнышек на предмете.