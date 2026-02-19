Десятки многоквартирных домов останутся без электричества: Отключения света в Ростове на 19 февраля

С 9:00 до 17:00 под отключение попадают следующие адреса. На проспекте Космонавтов — дома 26, 28 и 30/22. На улице Королева — дома 22, 22/1, 22/Г, 24/2 и 28. На улице Миронова — 4А, 4Б, 12−14, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8 и 12 Г. Также без света останутся дом 13Е на улице Думенко и дом 6/12 на улице Лелюшенко.