Стало известно, за что в Челябинской области будут штрафовать электросамокатчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Комитет Заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрил соответствующие поправки. Они вносятся в статью 3 местного закона «Об административных правонарушениях». Напомним, документ прошел первое чтение в августе 2025 года.
Вводится ответственность за нарушение правил благоустройства как для пользователей, так и операторов проката.
«Вопрос вызвал активное обсуждение среди органов местного самоуправления и кикшеринговых компаний. В рамках подготовки ко второму чтению состоялось несколько заседаний временной комиссии по вопросам административных правонарушений с участием представителей прокуратуры, ГИБДД и муниципалитетов», — говорят в региональном парламенте.
Теперь предлагается уточнить, что ответственность наступает за передвижение на средствах индивидуальной мобильности в скверах, парках, горсадах, по набережным и пляжам и другим аналогичным зонам, которые опеределят муниципальными нормативными актами.
«Также уточняются положения об ответственности операторов проката за несвоевременную эвакуацию брошенных самокатов: размер штрафов будет снижен и сделан соразмерным нарушению; муниципалитеты установят разумные сроки для эвакуации; введение этой поправки отложено до 1 сентября 2026 года», — отметили в Заксобрании.
Остальные положения закона, принятые в первом чтении, остались без изменений. «В поправках учтены аргументы операторов проката СИМ, предложения муниципалитетов и Госавтоинспекции, а также опыт других регионов. Планируем войти в новый сезон уже с рабочими инструментами — четкой нормативно-правовой базой», — прокомментировал глава комитета Анатолий Брагин.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания 26 февраля.