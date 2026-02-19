Игорь Кобзев подвёл итоги работы в зоне ЧС в Бодайбо за 18 февраля

IrkutskMedia, 19 февраля. Глава Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал итоги работы в зоне ЧС в Бодайбо за 18 февраля. Губернатор отметил, что за сутки теплоснабжение было восстановлено в 26 жилых домах, в которых проживают 152 человека, из них 36 детей. Четыре многоквартирных дома были подключены к электроотоплению, в восьми домах блокированной застройки и в 14 индивидуальных жилых домах возобновили подачу тепла.
В посте в своём телеграм-канале (18+) Игорь Кобзев написал, что с нарастающим итогом к теплу подключено 148 жилых домов, это 50 многоквартирных, 64 дома блокированной застройки и 34 индивидуальных жилых дома. В них проживают 1443 человека, в том числе 339 детей.
Согласно скорректированным данным, предоставленным администрацией Бодайбо, в зону чрезвычайной ситуации были включены 196 домов.
На сегодня, 19 февраля, специалисты запланировали следующие работы:
- Запуск теплоснабжения 15 жилых домов по улицам Садовая, А. Сергеева, Ремесленная, Сосновая;
- Продолжение работ по прокладке резервного водовода от колодца по улице Нагорной до водонапорной башни по улице А. Сергеева и теплотрассы по улице Строительной;
- Локальные внутридомовые работы при возникновении порывов. МУП «Тепловодоканал» созданы две аварийные бригады, работающие в круглосуточном режиме.
Авария, произошедшая за пределами зоны ЧС на сетях горячего водоснабжения, была устранена вчера, 18 февраля.
Кроме того, заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов провёл совещание для уточнения оперативной обстановки в Тайшете по поручению губернатора Приангарья. Там из-за порыва трубопровода без холодного водоснабжения оставались 31 многоквартирный дом (520 жителей) и шесть социально значимых учреждений.
В ликвидации коммунальной аварии была задействована аварийная бригада, шесть единиц техники. Для жителей был организован подвоз питьевой воды.
Специалисты выполнили вскрышные работы на глубину залегания трубопровода 3,5 метров, устранили неисправности и в 23.50 18 февраля водоснабжение было восстановлено. Сегодня рабочие засыпят котлован и восстановят благоустройство.
Напомним, что последствия коммунальной аварии в Бодайбо продолжают устранять уже третью неделю. 30 января из-за сильных морозов промерз водовод, в результате чего была остановлена работа четырех котельных. Без отопления осталось более 140 жилых домов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии.
В ликвидации последствий ЧС задействованы специалисты МУП «Тепловодоканал», МУП «Водоканал» Иркутска, ООО «Байкальская энергетическая компания» холдинга Эн+, АО «Облкоммунэнерго», АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото» группы «ОКТО», ПАО «Полюс», ООО «Газпром добыча Иркутск», сотрудники управляющих компаний Иркутска и бригады из Ангарского городского округа, Братска, Вихоревки, Черемхово, Чунского муниципального округа, Заларей, Усолье-Сибирского, Шелехова, Саянска, Ушаковского муниципального образования, Усольского района, Усть-Илимска и Усть-Илимского муниципального округа.
Кроме того, в Бодайбо продолжают работать специалисты Фонда капитального ремонта Иркутской области. Вчера специалисты заключили договор на капремонт 32 домов, попавших в зону ЧС. Начало восстановления запланировано на 27 февраля. Завершить работы необходимо до начала отопительного сезона. Специалисты обновят сети теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, подвалы и отмостки.
Ранее агенство сообщало о том, что 12 февраля утром в Тайшете произошла коммунальная авария на сетях водоснабжения. Инцидент произошёл в микрорайоне Новый. Как сообщили в администрации Тайшетского округа, в домах № 2, № 3, № 4, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 в микрорайоне Новом и дом № 2 в микрорайоне им. Мясникова было отключено холодное водоснабжение. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному факту.
Напомним, что коммунальные аварии произошли с небольшим промежутком в разных районах Приангарья. В Шелехове и Баклашах с 13 февраля был введён режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 500 мм. Линейный разрыв на трубе достиг метра. На заседании КЧС было принято решение о замене 12-метрового участка водовода. В результате аварии более 19 тысяч человек остались без холодного и горячего водоснабжения в Шелехове и Баклашах. Под отключение попали 176 домов. Все ремонтные работы завершили 14 февраля. Следователи возбудили уголовное дело из-за аварии на водопроводе. Расследование ведется по факту халатности должностных лиц администрации.