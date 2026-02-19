Игорь Кобзев подвёл итоги работы в зоне ЧС в Бодайбо за 18 февраля

Напомним, что коммунальные аварии произошли с небольшим промежутком в разных районах Приангарья. В Шелехове и Баклашах с 13 февраля был введён режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 500 мм. Линейный разрыв на трубе достиг метра. На заседании КЧС было принято решение о замене 12-метрового участка водовода. В результате аварии более 19 тысяч человек остались без холодного и горячего водоснабжения в Шелехове и Баклашах. Под отключение попали 176 домов. Все ремонтные работы завершили 14 февраля. Следователи возбудили уголовное дело из-за аварии на водопроводе. Расследование ведется по факту халатности должностных лиц администрации.