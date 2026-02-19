Посол РФ: безвиз с Саудовской Аравией вступит в силу через несколько месяцев

Дипломат напомнил, что 1 декабря 2025 года страны подписали межправсоглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. «Остается провести необходимые внутригосударственные процедуры как в России, так и в Саудовской Аравии. Это займет какое-то время, но время достаточно небольшое. Я думаю, речь идет о нескольких месяцах как максимум», — отметил он.