Посол РФ: безвиз с Саудовской Аравией вступит в силу через несколько месяцев

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать через несколько месяцев. Об этом сообщил посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов в эфире телеканала РБК.

Источник: AP 2024

Дипломат напомнил, что 1 декабря 2025 года страны подписали межправсоглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. «Остается провести необходимые внутригосударственные процедуры как в России, так и в Саудовской Аравии. Это займет какое-то время, но время достаточно небольшое. Я думаю, речь идет о нескольких месяцах как максимум», — отметил он.

Козлов добавил, что подписание соглашения было уникальным историческим событием, потому что такого документа у Саудовской Аравии не было ни с одним иностранным государством, за исключением ближайших стран. Он также выразил надежду, что граждане Саудовской Аравии уже летом смогут приехать в Москву без виз.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение года с возможностью многократного въезда.

В проекте соглашения отмечалось, что граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение года. Для этого необходимо будет предъявить действующий паспорт: заграничный, дипломатический или служебный.