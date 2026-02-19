Самые высокие сугробы с начала зимы вырастут в Москве, рассказал синоптик

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Самые высокие сугробы с начала зимы вырастут в Москве, высота снежного покрова повысится до 87 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Высота снежного покрова повысится на 32 сантиметра и достигнет: на ВДНХ — 75 сантиметров, на Балчуге — 83 сантиметров, Тушино — 84 сантиметров, МГУ — 87 сантиметров. Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 сантиметров», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что таким образом, в четверг будет побит рекорд сугробов для 19 февраля — прежний максимум составляет 66 сантиметров и был зафиксирован в 2024 году.
«Вероятен и рекорд по снежному покрову и для всего февраля, который был установлен в 1994 году — это 72 сантиметра», — добавил синоптик.