Самые высокие сугробы с начала зимы вырастут в Москве, рассказал синоптик

Тишковец: высота снежного покрова в Москве повысится до 87 сантиметров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Самые высокие сугробы с начала зимы вырастут в Москве, высота снежного покрова повысится до 87 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Высота снежного покрова повысится на 32 сантиметра и достигнет: на ВДНХ — 75 сантиметров, на Балчуге — 83 сантиметров, Тушино — 84 сантиметров, МГУ — 87 сантиметров. Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 сантиметров», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что таким образом, в четверг будет побит рекорд сугробов для 19 февраля — прежний максимум составляет 66 сантиметров и был зафиксирован в 2024 году.

«Вероятен и рекорд по снежному покрову и для всего февраля, который был установлен в 1994 году — это 72 сантиметра», — добавил синоптик.