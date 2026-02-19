Минчанка пожаловалась, что ей запретили пользоваться балконом

С такой проблемой к замглавы Мингорисполкома Олегу Корзуну обратилась жительница дома на улице Толбухина. Минчанка рассказала о давней проблеме с балконами и о том, что не только ей пришло предписание не пользоваться балконом из-за его неудовлетворительного состояния.