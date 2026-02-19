Ричмонд
Минчанка пожаловалась, что ей запретили пользоваться балконом

Минчанка обратилась в мэрию из-за запрета пользоваться балконом.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска пожаловалась в Мингорисполком на то, что ей запретили пользоваться балконом, сообщило агентство «Минск-Новости».

С такой проблемой к замглавы Мингорисполкома Олегу Корзуну обратилась жительница дома на улице Толбухина. Минчанка рассказала о давней проблеме с балконами и о том, что не только ей пришло предписание не пользоваться балконом из-за его неудовлетворительного состояния.

В администрации Первомайского района подчеркнули, что в пятиэтажном доме из 40 балконом отремонтировали 14. Для ремонта остальных сейчас выбирают проектную организацию. Проект планируют подготовить в мае. В июне он пройдет экспертизу после чего начнутся ремонтные работы.

Олег Корзун пообещал держать на личном контроле обращение минчанки, пока все работы не будут завершены.

— Вы на протяжении этого времени периодически будете получать промежуточные ответы с информацией, на какой стадии находится ремонт, — пообещал заявительнице заместитель председателя Мингорисполкома.

