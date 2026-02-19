Ричмонд
Пятница перед Днем защитника Отечества в Башкирии не будет сокращенной

Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

Источник: Башинформ

В ведомстве напомнили, что на следующей неделе жителей Башкирии ждёт дополнительный выходной в связи с Днём защитника Отечества.

23 февраля — нерабочий праздничный день. В этом году он выпал на понедельник.

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова, пятница 20 февраля не будет сокращённой, так как не является предпраздничным днём.

— Для работников, которые будут заняты 23 февраля (по графику, вахта и так далее), предусмотрена оплата труда в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Привлечение к работе сотрудника, для которого этот день является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев (ст. 113 ТК РФ), оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул), — проконсультировала специалист.