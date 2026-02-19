Пятница перед Днем защитника Отечества в Башкирии не будет сокращенной

— Для работников, которые будут заняты 23 февраля (по графику, вахта и так далее), предусмотрена оплата труда в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Привлечение к работе сотрудника, для которого этот день является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев (ст. 113 ТК РФ), оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул), — проконсультировала специалист.