Пятница перед Днем защитника Отечества в Башкирии не будет сокращенной

В ведомстве напомнили, что на следующей неделе жителей Башкирии ждёт дополнительный выходной в связи с Днём защитника Отечества.
23 февраля — нерабочий праздничный день. В этом году он выпал на понедельник.
Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова, пятница 20 февраля не будет сокращённой, так как не является предпраздничным днём.
— Для работников, которые будут заняты 23 февраля (по графику, вахта и так далее), предусмотрена оплата труда в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Привлечение к работе сотрудника, для которого этот день является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев (ст. 113 ТК РФ), оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул), — проконсультировала специалист.