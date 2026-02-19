Самый сильный снегопад этой зимы ожидается в Москве, сообщил синоптик

«За предстоящие 24 часа, до утра пятницы, в Москве — при месячной норме 44 миллиметра — выпадет до 23−28 миллиметров осадков, или почти две трети, точнее до 63% от всей февральской нормы. Это будет самый сильный снегопад этой зимы», — рассказал Тишковец.