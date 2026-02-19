Самый сильный снегопад этой зимы ожидается в Москве, сообщил синоптик

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Почти две трети от месячной нормы осадков выпадет до утра пятницы в Москве, ожидается самый сильный снегопад этой зимы, сообщил в четверг РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За предстоящие 24 часа, до утра пятницы, в Москве — при месячной норме 44 миллиметра — выпадет до 23−28 миллиметров осадков, или почти две трети, точнее до 63% от всей февральской нормы. Это будет самый сильный снегопад этой зимы», — рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности, а по всему февралю сегодняшний снегопад, наряду с 1966 годом (35,5 миллиметра) и 1970 годом (23,3 миллиметра), войдет в тройку самых мощных за всю историю регулярных наблюдений на опорной столичной метеостанции ВДНХ.