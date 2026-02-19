Дело по застройке аллеи в Тольятти взяли на контроль

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с застройкой аллеи в Тольятти. В соцсетях появилось обращение жителей бульвара Космонавтов. Они рассказали, что предпринимателю выдали разрешение на строительство без учета их мнения. Это поставило под угрозу вырубки деревья, посаженные рядом с многоквартирными домами, сообщает СУ СК по Самарской области.