Дело по застройке аллеи в Тольятти взяли на контроль

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с застройкой аллеи в Тольятти. В соцсетях появилось обращение жителей бульвара Космонавтов. Они рассказали, что предпринимателю выдали разрешение на строительство без учета их мнения. Это поставило под угрозу вырубки деревья, посаженные рядом с многоквартирными домами, сообщает СУ СК по Самарской области.
«Эту стройку с нами никто не согласовывал. Мы боимся, что это приведет к ухудшению экологической обстановки в районе», — говорится в обращении жителей.
Сейчас по этой ситуации уже заведено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Павлу Олейнику представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль.