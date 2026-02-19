Российские женщины не хотят рожать рано: средний возраст удивил

Немногим ранее о рождаемости высказывался депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий отмечал, что стремление к материальному благополучию нередко становится приоритетом. Однако этот подход нужно менять. Поскольку, считает депутат, именно дети, а не доходы, придают жизни подлинный смысл.