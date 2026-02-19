Ричмонд
Российские женщины не хотят рожать рано: средний возраст удивил

РИАН: российские женщины рожают в среднем в 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. Об этом свидетельствуют данные органов ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике, средний возраст матери составляет 29,8 года, отца — 29,5 года. С начала 2026 года подано 155 146 заявлений о регистрации рождения. Среди новорожденных 52% — мальчики и 48% — девочки. Зафиксировано 1478 случаев рождения двойняшек. Средний вес мальчиков при рождении составляет 3413 граммов, девочек — 3285 граммов.

При этом у 40% женщин в этом году появился первый ребенок. Второго родили 30% матерей, третьего — 18%, четвертого — 12%.

Немногим ранее о рождаемости высказывался депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий отмечал, что стремление к материальному благополучию нередко становится приоритетом. Однако этот подход нужно менять. Поскольку, считает депутат, именно дети, а не доходы, придают жизни подлинный смысл.

