Тимур Иванов через суд требует отправить его в зону СВО

Поводом стало игнорирование его повторного заявления об отправке в зону специальной военной операции. В июле 2025 года Иванов, имеющий воинское звание майора, впервые обратился с просьбой направить его на СВО. Через три месяца он получил отказ. В ноябре экс-чиновник подал новое заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Однако, как указано в иске, ответа на это обращение он так и не получил, хотя по закону ответ должен быть дан в течение 30 суток.
Иванов просит суд признать бездействие военных структур незаконным и обязать ответчиков провести отбор для заключения контракта. Помимо Минобороны и военкомата, ответчиком по делу также выступает Единый пункт отбора на контрактную службу.
Напомним, что Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. Уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и в дальнейшем арест неоднократно продлевался. Следственные органы инкриминируют бывшему заместителю министра обороны получение взятки в особо крупном размере. Согласно данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превышает 4,1 миллиарда рублей. В августе 2025 в отношении Иванова возбудили новое уголовное дело о незаконном хранении оружия.
