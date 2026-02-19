Ричмонд
Тимур Иванов через суд требует отправить его в зону СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, находящийся в СИЗО «Лефортово», подал административный иск к Министерству обороны и Военному комиссариату Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источник: Life.ru

Поводом стало игнорирование его повторного заявления об отправке в зону специальной военной операции. В июле 2025 года Иванов, имеющий воинское звание майора, впервые обратился с просьбой направить его на СВО. Через три месяца он получил отказ. В ноябре экс-чиновник подал новое заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Однако, как указано в иске, ответа на это обращение он так и не получил, хотя по закону ответ должен быть дан в течение 30 суток.

Иванов просит суд признать бездействие военных структур незаконным и обязать ответчиков провести отбор для заключения контракта. Помимо Минобороны и военкомата, ответчиком по делу также выступает Единый пункт отбора на контрактную службу.

Напомним, что Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. Уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и в дальнейшем арест неоднократно продлевался. Следственные органы инкриминируют бывшему заместителю министра обороны получение взятки в особо крупном размере. Согласно данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превышает 4,1 миллиарда рублей. В августе 2025 в отношении Иванова возбудили новое уголовное дело о незаконном хранении оружия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
