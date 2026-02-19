Тимур Иванов через суд требует отправить его в зону СВО

Поводом стало игнорирование его повторного заявления об отправке в зону специальной военной операции. В июле 2025 года Иванов, имеющий воинское звание майора, впервые обратился с просьбой направить его на СВО. Через три месяца он получил отказ. В ноябре экс-чиновник подал новое заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Однако, как указано в иске, ответа на это обращение он так и не получил, хотя по закону ответ должен быть дан в течение 30 суток.