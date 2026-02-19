Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска отключат воду на весь день

Однако в водоканале пообещали установить машину с питьевой водой.

Источник: Freepik

Во вторник, 24 февраля 2026 года, в центре Омска пройдут ремонтные работы на водопроводе по улице Герцена, 13.

Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», на весь рабочий день с 11:00 до 19:00 часов во время ремонтных работ на водопроводе холодной воды не будет в четырех административных зданиях, а также двух многоквартирных домах по следующим адресам:

ул. Герцена, 13, 3 (водопроводный ввод со стороны улиц Герцена — Красногвардейская);ул. Красногвардейская, 46, 59, 63;ул. Тарская, 20.

Заявлено, что машина с питьевой водой будет стоять по адресу: ул. Герцена, 13 с 11:00 часов до окончания работ.