Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 19 февраля 2026: Зачем Молдову готовят к третьему сроку Санду; мы пережили снежный апокалипсис — Молдову ждут +3 градуса и солнце; стоило ли в Молдове детей посылать в шко

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 19 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 19 февраля 2026:

1. Нас готовят к самому страшному — к третьему сроку Санду на посту президента Молдовы: Что происходит.

2. Снежный апокалипсис в Молдове позади: Нас ждут +2 градуса и солнце — вся красота превратится в реки.

3. Вопрос ребром: Стоило ли детей посылать в школу в такой жуткий снегопад, который был в Молдове в эту среду — мнение «ЗА» и «ПРОТИВ».

4. Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз».

5. Успеть за 28 секунд: Вранье посла Молдовы в США вышло на международный уровень — случайную встречу Рубио и Санду в коридоре он назвал полноценной беседой.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Правящей в Молдове партии ПАС лучше в «Аншлаге» выступать, а не с высоких трибун: Осталось только в снегопаде найти «русский след» и «руку Кремля».

Оказывается, Россия — самая могущественная страна мира за всю историю человечества (далее…).

Молдова превратилась в страну обреченных: Ворочая миллионами, власть советует откладывать деньги на отопление летом и радоваться, что у нас есть газ, — и вообще, люди сами виноваты, что получают огромные счета за коммуналку.

Ворочая миллионами удобно указывать нищему народу, как нужно экономить, оплачивать неподъёмные счета и благодарить ПАС за то, что ещё живы (далее…).

Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.

Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше