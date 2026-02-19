Топ-5 главных новостей в Молдове 19 февраля 2026: Зачем Молдову готовят к третьему сроку Санду; мы пережили снежный апокалипсис — Молдову ждут +3 градуса и солнце; стоило ли в Молдове детей посылать в шко

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 19 февраля 2026:
1. Нас готовят к самому страшному — к третьему сроку Санду на посту президента Молдовы: Что происходит.
2. Снежный апокалипсис в Молдове позади: Нас ждут +2 градуса и солнце — вся красота превратится в реки.
3. Вопрос ребром: Стоило ли детей посылать в школу в такой жуткий снегопад, который был в Молдове в эту среду — мнение «ЗА» и «ПРОТИВ».
4. Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз».
5. Успеть за 28 секунд: Вранье посла Молдовы в США вышло на международный уровень — случайную встречу Рубио и Санду в коридоре он назвал полноценной беседой.
