WSJ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен войны в Ираке

США формируют на Ближнем Востоке крупнейшую авиационную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году. По информации The Wall Street Journal, в регион продолжается переброска дополнительных сил.
Отмечается, что туда направлены истребители F-35 и F-22, самолеты управления и координации, а также еще один авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, ранее были развернуты системы ПВО.
Американские чиновники заявили, что такая концентрация сил даст возможность при необходимости вести против Ирана продолжительную воздушную кампанию, которая может растянуться на недели.
Как пишет издание, президенту США Дональду Трампу представили несколько вариантов действий. При этом окончательное решение о возможной операции пока не принято, передает газета.
Ранее появилась информация, что американские военные готовы к нанесению удара по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако президент США Дональд Трамп окончательного решения пока не принял. Администрация оценивает риски эскалации и возможные последствия как в случае применения силы, так и при отказе от нее.