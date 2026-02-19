WSJ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен войны в Ираке

Ранее появилась информация, что американские военные готовы к нанесению удара по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако президент США Дональд Трамп окончательного решения пока не принял. Администрация оценивает риски эскалации и возможные последствия как в случае применения силы, так и при отказе от нее.