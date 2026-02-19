Погибший в ДТП 75-летний водитель: дело о трагедии во Владивостоке передано в суд

«Установлено, что обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем Honda Accord, двигался по улице Маковского в направлении улицы Шевченко. Следуя по правой полосе, водитель выбрал скорость, не обеспечивавшую постоянного контроля за движением транспортного средства, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В результате он совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобиль Kia Rio выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП 75-летний водитель был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.