Погибший в ДТП 75-летний водитель: дело о трагедии во Владивостоке передано в суд

Обвиняемый — 24-летний автолюбитель, не выдержавший дистанцию на улице Маковского.

Источник: PrimaMedia.ru

Трагедия на улице Маковского во Владивостоке, унёсшая жизнь 75-летнего водителя, дошла до суда. Обвиняемым выступает 24-летний мужчина, не справившийся с управлением автомобилем, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Установлено, что обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем Honda Accord, двигался по улице Маковского в направлении улицы Шевченко. Следуя по правой полосе, водитель выбрал скорость, не обеспечивавшую постоянного контроля за движением транспортного средства, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В результате он совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобиль Kia Rio выехал за пределы проезжей части и врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП 75-летний водитель был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

В ходе следствия на имущество и банковские счета подозреваемого наложен арест. Родственники погибшего подали гражданский иск о возмещении вреда на сумму 1 млн рублей.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.