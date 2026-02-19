Как в СССР устраивали «Проводы русской зимы»? Блины, хороводы и чучело в огне — 10 душевных фото

Масленичная неделя продолжается! По этому поводу хочется поинтересоваться, помните ли вы, как этот праздник назывался в советское время? Сейчас напомним! В 1958 году, при Никите Хрущёве, московский исполком выпустил постановление «возродить исстари существовавший в России обычай» — и праздник получил новое официальное название. «Проводы русской зимы» впервые отгремели в «Лужниках», транслировались по центральному телевидению и собирали очереди на блины. Советских организаторов не интересовали исторические подробности. Главное — вычистить из праздника всё церковное и дать людям легальный повод повеселиться.
Ярославская область, 1973 год. «Блины пользуются особым спросом».
Именно так подписал свой снимок фотограф Сергей Метелица. Женщины в цветастых платках стоят за прилавком и протягивают угощение прямо в руки. Никакой официальности, никаких сцен и выступлений. Просто живая ярмарка, куда пришли за теплом и едой. На первых советских «Проводах» в «Лужниках» ежедневно выпекали не менее 50 тысяч порций блинов, а чай разливали из гигантских самоваров. Традиция ярмарочной торговли прижилась и разошлась по всей стране.
Алтай, 1977 год. Вечерние посиделки.
Праздник умели отмечать не только на площади, но и дома. На снимке Виктора Садчикова вечер в кругу семьи: самовар, гитара, народные костюмы. Молодой парень перебирает струны, хозяйка в кокошнике разливает чай. Праздник здесь негромкий, домашний. В советское время именно кухня и домашний стол стали главным местом настоящей жизни. Пока на площадях гремели казённые «Проводы зимы», люди собирались у себя дома и чувствовали себя свободными.
Суздаль, 1978 год. Огонь пожирает зиму.
Самый драматичный кадр подборки. Огромное чучело объято огнём, за ним угадываются силуэты церковных куполов. Сжигание чучела советские организаторы аккуратно объяснили как «народный обычай» — без какой-либо религиозной подоплёки. Языческое можно, христианское нельзя: именно такой была логика властей, придумавших «Проводы зимы» взамен Масленицы. Чучело горит, зима уходит — и этот образ оказался сильнее любых идеологических инструкций.
Суздаль, 1978 год. Хоровод у белых стен.
Тот же Суздаль, тот же год, но другое настроение. На центральной площади, прямо у белокаменной церкви, водят хоровод. Женщины в красных сарафанах, дети, толпа зрителей. Хоровод советские сценаристы праздника оставили, как и скоморохов, гадалок и лазание на столб. Древний обряд и казённое культмероприятие уживались бок о бок, и никто особо не замечал противоречий.
Рязань, 1978 год. Народная забава у столба.
На этом снимке нет костюмов и самоваров. Есть толпа, деревянный столб и человек в синем костюме, который карабкается вверх на виду у сотен людей. Лазание на столб за призом — одна из самых любимых масленичных забав, которую советские организаторы с удовольствием включили в программу «Проводов зимы». Наверху привязывали сапоги, петуха или просто деньги, а сам столб намазывали жиром. Слишком весело и слишком народно, чтобы запрещать.
Суздаль, 1979 год. Дед Мороз прощается с зимой.
Дед Мороз на Масленице: чисто советское изобретение. В народной традиции он здесь не появлялся, зато «Проводы русской зимы» без него казались неполными. На снимке Дед Мороз и Снегурочка на центральной площади Суздаля. По сценарию праздника им предстояло «уйти» до следующей зимы, символически уступив место весне. Советские идеологи умело подменяли смыслы: вместо Троицы — Праздник берёзки, вместо Ивана Купалы — День Нептуна, вместо Масленицы — «Проводы зимы» с Дедом Морозом.
Суздаль, 1979 год. Бублики в мороз.
На ярмарочных прилавках во время «Проводов» было всё: блины, баранки, горячий чай. Колхозы выделяли деньги на праздник, магазины вывозили товары прямо на площадь. По воспоминаниям очевидцев, на лотерее разыгрывали телят, поросят и петухов. Советская власть умела при случае устроить настоящее изобилие — хотя бы на один день в году.
Алтайский край, 1983 год. Частушки в платках.
Женщины в цветастых платках и народных костюмах смеются прямо в объектив. Виктор Садчиков поймал момент настоящей, незаготовленной радости. К началу 1980-х «Проводы зимы» прочно вошли в советский календарь, но праздник снова менялся. Писатели-деревенщики — Шукшин и Солоухин — оплакивали потерянную Русь, а народ тем временем приходил на гуляния всё охотнее. Частушки, пляски, нарядные платки и полное отсутствие идеологии. Просто весна идёт — и это повод петь.
Москва, 1988 год. Американцы едят блины.
11 марта 1988 года американские школьники приехали в Москву и попали прямо на «Проводы русской зимы». Один из самых неожиданных снимков в подборке. Иностранные гости стоят у самовара и едят блины. Это были годы перестройки, и народные гуляния всё чаще становились витриной советской культуры для зарубежных гостей. Масленица, задуманная как замена религиозному празднику, превратилась в экспортный продукт. С этой задачей она справилась лучше любого официального мероприятия.
Торжок, 1990 год. Последнее советское чучело.
Февраль 1990 года. До распада СССР меньше двух лет. В Торжке горит чучело, вокруг толпа в зимних пальто и шапках. К этому времени главным магнитом на «Проводах зимы» давно стали уже не блины, а шашлыки: запах маринованного мяса в эпоху дефицита собирал очереди надёжнее любых скоморохов. Это один из последних снимков советской Масленицы. Через несколько лет слово вернётся на афиши и никто уже не будет спрашивать разрешения у управдома, можно ли кушать блины.
Масленицу не сломали. Ни советская власть с её переименованиями, ни идеологические кампании. Праздник просто надел другую одёжку и продолжил жить. Самовары дымились, блины пеклись, чучело горело — и народ праздновал, вкладывая в знакомые обряды всё то, что не вмещалось в официальные формулировки. Тридцать лет советской Масленицы — от Ярославля до Торжка.
Кстати говоря, Масленица не только вкусный праздник, но ещё и интересный. Узнайте масленичные гадания на суженого! В такой чудесный праздник запрещено сидеть дома! Мы собрали для вас подборку мест, куда точно стоит отправиться на масленичные гуляния!
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!
Интересное Еще.