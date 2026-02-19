Как в СССР устраивали «Проводы русской зимы»? Блины, хороводы и чучело в огне — 10 душевных фото

Февраль 1990 года. До распада СССР меньше двух лет. В Торжке горит чучело, вокруг толпа в зимних пальто и шапках. К этому времени главным магнитом на «Проводах зимы» давно стали уже не блины, а шашлыки: запах маринованного мяса в эпоху дефицита собирал очереди надёжнее любых скоморохов. Это один из последних снимков советской Масленицы. Через несколько лет слово вернётся на афиши и никто уже не будет спрашивать разрешения у управдома, можно ли кушать блины.