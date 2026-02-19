Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекские легкоатлеты стали призерами международного турнира в Турции

В Стамбуле в комплексе «Ataköy Athletics Arena» прошел международный турнир по легкой атлетике, собравший спортсменов из разных стран.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике завоевали 2 медали на международных соревнованиях в Турции, сообщает пресс-служба НОК.

В Стамбуле состоялись международные соревнования по легкой атлетике, собравшие спортсменов из разных стран.

На турнире атлеты состязались в таких дисциплинах, как прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту и прыжок с шестом.

В соревнованиях также приняли участие представители сборной Узбекистана, двое из которых поднялись на пьедестал почета.

В прыжках в длину Анвар Анваров с результатом 7,71 метра завоевал золотую медаль.

Серебряным призером в тройном прыжке стал Иброхим Махкамов, показавший результат 16,19 метра.

Эти успехи стали ярким подтверждением высокого уровня подготовки узбекистанских атлетов и прочной платформой для будущих стартов.