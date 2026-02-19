Узбекские легкоатлеты стали призерами международного турнира в Турции

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по легкой атлетике завоевали 2 медали на международных соревнованиях в Турции, сообщает пресс-служба НОК.
В Стамбуле состоялись международные соревнования по легкой атлетике, собравшие спортсменов из разных стран.
На турнире атлеты состязались в таких дисциплинах, как прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту и прыжок с шестом.
В соревнованиях также приняли участие представители сборной Узбекистана, двое из которых поднялись на пьедестал почета.
В прыжках в длину Анвар Анваров с результатом 7,71 метра завоевал золотую медаль.
Серебряным призером в тройном прыжке стал Иброхим Махкамов, показавший результат 16,19 метра.
Эти успехи стали ярким подтверждением высокого уровня подготовки узбекистанских атлетов и прочной платформой для будущих стартов.