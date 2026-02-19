Таиланд выдал РФ обвиняемого в хищении 3,2 млрд руб на госконтрактах в оборонке

Передача состоялась в аэропорту Бангкока. По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемый предоставлял ложные сведения при исполнении контрактов в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса. Через подконтрольные фирмы он, как полагают следователи, похитил свыше 3,2 млрд рублей бюджетных средств.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в апреле прошлого года. После этого фигурант покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола его задержали в Таиланде, теперь он будет доставлен в РФ для проведения следственных действий.
Ранее Life.ru писал, что из Марокко в Москву был экстрадирован россиянин, находившийся в розыске по линии Интерпола. Его задержание стало возможным благодаря международному обмену оперативной информацией. В аэропорту Касабланки фигуранта передали российским правоохранителям для дальнейшего расследования на родине.
