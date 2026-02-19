Ричмонд
Таиланд выдал РФ обвиняемого в хищении 3,2 млрд руб на госконтрактах в оборонке

Королевство Таиланд передало России гражданина РФ, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве при реализации госконтрактов в сфере ОПК. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Передача состоялась в аэропорту Бангкока. По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемый предоставлял ложные сведения при исполнении контрактов в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса. Через подконтрольные фирмы он, как полагают следователи, похитил свыше 3,2 млрд рублей бюджетных средств.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в апреле прошлого года. После этого фигурант покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола его задержали в Таиланде, теперь он будет доставлен в РФ для проведения следственных действий.

Ранее Life.ru писал, что из Марокко в Москву был экстрадирован россиянин, находившийся в розыске по линии Интерпола. Его задержание стало возможным благодаря международному обмену оперативной информацией. В аэропорту Касабланки фигуранта передали российским правоохранителям для дальнейшего расследования на родине.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

