Таиланд выдал РФ обвиняемого в хищении 3,2 млрд руб на госконтрактах в оборонке

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в апреле прошлого года. После этого фигурант покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола его задержали в Таиланде, теперь он будет доставлен в РФ для проведения следственных действий.