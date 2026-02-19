В Омске участок 6-й Северной собираются расширить до четырех полос

Как следует из приложения к постановлению об изменении правил застройки и землепользования, опубликованному на сайте омской мэрии, участок протяженностью 367 метров предполагается расширить до 14 метров. При этом вдоль проезжей части будут проложены тротуары шириной 2 метра. На дороге также предусмотрены пешеходные переходы. Еще 152 метра дороги в микрорайоне, расположенные ближе к Иртышу, останутся двухполосными.
По данным городской администрации, расширение дороги позволит заметно увеличить ее пропускную способность. Общественный транспорт по расширенному участку запускать не планируется, однако разрешат ездить грузовикам, так как поблизости есть промышленные объекты.