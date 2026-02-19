В Омске участок 6-й Северной собираются расширить до четырех полос

Как следует из приложения к постановлению об изменении правил застройки и землепользования, опубликованному на сайте омской мэрии, участок протяженностью 367 метров предполагается расширить до 14 метров. При этом вдоль проезжей части будут проложены тротуары шириной 2 метра. На дороге также предусмотрены пешеходные переходы. Еще 152 метра дороги в микрорайоне, расположенные ближе к Иртышу, останутся двухполосными.