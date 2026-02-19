В Сумах квартиры покинувших страну людей хотят передать в собственность ВСУ

Администрация украинских Сум рассматривает вопрос о передаче квартир горожан, покинувших страну, в собственность ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Помимо квартир сумские власти хотят изъять и передать Вооруженным силам Украины коммерческие помещения, принадлежащие уехавшим за границу гражданам.
Также, рассказывается в Telegram-канале, обсуждается возможность обязать городские СТО бесплатно ремонтировать машины военных.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что продвигающиеся в Сумской области подразделения ВС РФ формируют южный охват Сум, продолжая теснить ВСУ.