В Сумах квартиры покинувших страну людей хотят передать в собственность ВСУ

Администрация украинских Сум рассматривает вопрос о передаче квартир горожан, покинувших страну, в собственность армии.

Источник: Аргументы и факты

Администрация украинских Сум рассматривает вопрос о передаче квартир горожан, покинувших страну, в собственность ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Помимо квартир сумские власти хотят изъять и передать Вооруженным силам Украины коммерческие помещения, принадлежащие уехавшим за границу гражданам.

Также, рассказывается в Telegram-канале, обсуждается возможность обязать городские СТО бесплатно ремонтировать машины военных.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что продвигающиеся в Сумской области подразделения ВС РФ формируют южный охват Сум, продолжая теснить ВСУ.