В Ростове в течение суток обещают шквалистый ветер

В Ростове-на-Дону в четверг, 19 февраля, действует штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на ГО и ЧС сообщили в администрации Донской столицы.
Ожидаются гололед на дорогах, налипание мокрого снега на провода и деревья, а порывы ветра составят от 15 до 20 метров в секунду.
Ростовчан просят соблюдать осторожность: обходить стороной рекламные щиты и высокие деревья, не приближаться к оборванным проводам. Также следует позаботиться об обуви — желательно выбирать ту, которая не скользит.
