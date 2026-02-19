«Снежные горки, блины и костры»: как можно отпраздновать Масленицу в Калининградской области

Январь и февраль в Калининградской области выдались по-настоящему морозными и снежными. Регион не баловал жителей такой погодой уже долгие годы, поэтому проводы зимы решили отметить с особым размахом. Масленицу в Калининградской области отпразднуют широко: с гуляньями, хороводами, концертами, спортивными соревнованиями и народными играми.
Мероприятия развернутся в разных уголках региона, поэтому каждый сможет найти программу по душе. О том, где и как весело проводить зиму в Калининградской области, — читайте в нашем материале.
Масленица в Калининграде.
Проводы зимы устроят в Центральном парке Калининграда. Гулянья пройдут с 12:00 до 15:00 в воскресенье, 22 февраля. В парке организуют выступления ростовых кукол, артистов-ходулистов и скоморохов. Посетители смогут поучаствовать в хороводах, беге в мешках, перетягивании каната и бое подушками, а также покататься на деревянных аттракционах. Для жителей и гостей города проведут тематические эстафеты, мастер-классы по росписи матрёшек и плетению браслетов в народном стиле.
0+
Пушистый праздник.
Масленичные гулянья пройдут в Калининградском зоопарке. Посетители смогут попробовать блины, поучаствовать в играх и забавах. Гостям предложат пилить дрова на скорость, поднимать гири и перетягивать канаты. В зоопарке будут водить хороводы, петь песни и плясать.
Тёплые проводы зимы также организуют в парке альпак на территории замка Нойхаузен. Посетители смогут насладиться представлением со сказочными персонажами, весёлыми обрядами, хороводами, танцами и угощениями.
0+
Масленица у костра в замке.
Весёлые проводы зимы организуют в замке Бранденбург в посёлке Ушаково. Посетителей ждут блинные угощения, игры, хороводы и соревнования по перетягиванию каната. Самые меткие смогут поучаствовать в лучном турнире, а самые сплочённые — в семейном квесте.
Всех, кто соскучился по настоящим зимним забавам, пригласят покататься с горок. После этого можно будет погреться у костров и бросить в огонь записку со своим желанием. В конце вечера организуют театрализованное прощание с зимой и сожгут чучело.
0+
Народные гулянья с викингами.
Проводить зиму можно будет в деревне викингов Кауп в субботу, 21 февраля. На празднике организуют весёлые танцы и игры, концерт и сжигание чучела. Посетителей также угостят вкусными блинами и чаем.
6+
Янтарная Масленица.
Праздник организуют на смотровой площадке Приморского карьера. В воскресенье, 22 февраля, вход на популярный туристический объект будет бесплатным. Гости смогут насладиться концертом, экскурсиями и угощениями. Посетителям предложат поучаствовать в спортивных соревнованиях, народных развлечениях и мастер-классах по росписи свистулек, декорированию подков и созданию кокошников. На празднике также будет работать ремесленная ярмарка.
0+
Гулянья в мире динозавров.
Проводить зиму можно также в компании динозавров из парка Янтарного периода под Светлогорском. На масленичных гуляньях организуют хороводы, народные игры и сожжение чучела. Классические забавы разбавит извержение волшебного янтарного вулкана.
0+