«Снежные горки, блины и костры»: как можно отпраздновать Масленицу в Калининградской области

Проводы зимы устроят в Центральном парке Калининграда. Гулянья пройдут с 12:00 до 15:00 в воскресенье, 22 февраля. В парке организуют выступления ростовых кукол, артистов-ходулистов и скоморохов. Посетители смогут поучаствовать в хороводах, беге в мешках, перетягивании каната и бое подушками, а также покататься на деревянных аттракционах. Для жителей и гостей города проведут тематические эстафеты, мастер-классы по росписи матрёшек и плетению браслетов в народном стиле.