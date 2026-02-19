Прокуратура нашла нарушения у четырёх крупных стивидоров в Приморье

Приморская транспортная прокуратура проверила четыре компании, которые перегружают уголь в портах Владивосток и Посьет в Приморском крае. Речь идет о ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ООО «Морской порт “Суходол”» и АО «Торговый порт Посьет». Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, у компаний нашли нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с углем. Прокуроры зафиксировали, что на территориях терминалов и рядом с ними угольная пыль загрязняет подъездные железнодорожные пути к складам, причальные сооружения и акваторию в зоне перегрузки. Кроме того, компании не всегда соблюдают технологии перевалки: где-то нет части ветрозащитных экранов, а пылеподавляющее оборудование работает ненадлежащим образом.
Отдельно в прокуратуре указали, что АО «Торговый порт Посьет» продолжает работать без действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы. Срок ранее выданного заключения уже истек. Надзорное ведомство расценивает это как нарушение законодательства об экологической экспертизе и правил охраны водных объектов.
После проверки Приморский транспортный прокурор направил руководителям всех четырех предприятий представления с требованием устранить нарушения и привести работу терминалов в соответствие с природоохранными и санитарными нормами.
Одновременно прокуратура инициировала привлечение компаний к административной ответственности по части 1 и 2 статьи 8.4 КоАП РФ (нарушение законодательства об экологической экспертизе), а также по части 4 и 5 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).