Прокуратура нашла нарушения у четырёх крупных стивидоров в Приморье

По данным надзорного ведомства, у компаний нашли нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с углем. Прокуроры зафиксировали, что на территориях терминалов и рядом с ними угольная пыль загрязняет подъездные железнодорожные пути к складам, причальные сооружения и акваторию в зоне перегрузки. Кроме того, компании не всегда соблюдают технологии перевалки: где-то нет части ветрозащитных экранов, а пылеподавляющее оборудование работает ненадлежащим образом.