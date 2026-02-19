Ричмонд
На выставке АСИ Путин позитивно отметил успехи Омска в туризме и промышленности

На выставке представлены продукция предпринимателей и туристические предложения регионов.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 18 февраля, президент Владимир Путин, посетив выставку Агентства стратегических инициатив (АСИ), позитивно отметил достижения Омска и Омской области. В том числе на выставке от разных регионов представлены промышленная продукция и туристическая инфраструктура.

Во время осмотра экспозиции президент глава отметил успехи отдельных регионов.

«А Омск поднялся, я смотрю», — в том числе высказался глава государства, пишут «Известия».

На выставке президент оценил продукцию частных предпринимателей, и развитие туристической инфраструктуры.

Также и там же заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин рассказал Путину о производстве беспилотников в регионах России, отметив, что между регионами есть конкуренция в наиболее быстром внедрении.

Ранее мы писали, что Владимир Путин наградил омского железнодорожника Андрея Рутца почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ».

