На выставке АСИ Путин позитивно отметил успехи Омска в туризме и промышленности

В среду, 18 февраля, президент Владимир Путин, посетив выставку Агентства стратегических инициатив (АСИ), позитивно отметил достижения Омска и Омской области. В том числе на выставке от разных регионов представлены промышленная продукция и туристическая инфраструктура.
Во время осмотра экспозиции президент глава отметил успехи отдельных регионов.
«А Омск поднялся, я смотрю», — в том числе высказался глава государства, пишут «Известия».
На выставке президент оценил продукцию частных предпринимателей, и развитие туристической инфраструктуры.
Также и там же заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин рассказал Путину о производстве беспилотников в регионах России, отметив, что между регионами есть конкуренция в наиболее быстром внедрении.
Ранее мы писали, что Владимир Путин наградил омского железнодорожника Андрея Рутца почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ».