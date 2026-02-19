«Бригада» возглавила рейтинг самых культовых детективных сериалов в России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Бригада», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» были названы самыми культовыми детективными сериалами 1990-х и 2000-х годов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».
«К премьере продолжения остросюжетного детектива “Черное солнце” онлайн-кинотеатр “КИОН” и система мониторинга и анализа “Медиалогия” оценили популярность культовых детективных сериалов 90-х и 00-х годов. “Бригада” возглавила рейтинг подобных проектов, а ее герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей», — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации онлайн-кинотеатра, «Бригада» с Сергеем Безруковым, Дмитрием Дюжевым и Павлом Майковым в главных ролях оказалась самым часто упоминаемым проектом в сегменте русскоязычных социальных сетей за последний год. На втором месте оказался проект «Улицы разбитых фонарей», на третьем — «Бандитский Петербург». Телесериал «След» стал четвертым, а за ним последовали «Возвращение Мухтара» и «Убойная сила». Замыкает топ-10 «Ликвидация» с Владимиром Машковым в главной роли.
Как уточнили в пресс-службе, в рейтинг наиболее популярных персонажей знаковых детективных сериалов 90-х и 00-х годов, кроме героев Безрукова и Машкова, также вошли следователь Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук в сериале «Тайны следствия», Анатолий Дукалис (Сергей Селин) из «Улиц разбитых фонарей», Роман Шилов (Александр Устюгов) из «Ментовские войны», а также Сергей Глухарев (Максим Аверин) из «Глухаря».