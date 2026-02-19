«Бригада» возглавила рейтинг самых культовых детективных сериалов в России

По информации онлайн-кинотеатра, «Бригада» с Сергеем Безруковым, Дмитрием Дюжевым и Павлом Майковым в главных ролях оказалась самым часто упоминаемым проектом в сегменте русскоязычных социальных сетей за последний год. На втором месте оказался проект «Улицы разбитых фонарей», на третьем — «Бандитский Петербург». Телесериал «След» стал четвертым, а за ним последовали «Возвращение Мухтара» и «Убойная сила». Замыкает топ-10 «Ликвидация» с Владимиром Машковым в главной роли.