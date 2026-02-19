Ричмонд
«Это было дико»: Такером Карлсоном заинтересовались службы Израиля после интервью с послом США Хакаби

Такер Карлсон сообщил о допросе при вылете из Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Вылетая из Израиля, американский журналист Такер Карлсон подвергся неприятной процедуре после того, как взял интервью у посла США Майка Хакаби. Местные власти решили допросить его. Об этом бывший ведущий телеканала Fox News сообщил Daily Mail.

По словам Карлсона, люди, подошедшие к его группе, представились сотрудниками службы безопасности аэропорта и забрали их паспорта. После этого они увели исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали передать им суть разговора с послом Хакаби.

«Это было дико. Мы уже покинули страну», — добавил журналист.

Издание напомнило, что Карлсон часто критикует власти Израиля за действия в секторе Газа. Потому Тель-Авив якобы не хотел пускать журналиста в страну. Поездку согласовывали на уровне Госдепартамента.

При этом в американской дипмиссии в Израиле опровергают заявление Карлсона о власти еврейского государства не собирались пускать съемочную группу. По данным посольства, единственный вопрос, который проходил согласование, это прием частного самолета, на котором съемочная группа летела в Израиль. Также утверждается, что Такер Карлсон сам решил провести там всего несколько часов.

Ранее Карлсон заявил, что израильские шпионы, находившиеся в США перед трагедией, были осведомлены о готовящейся атаке. По его словам, шпионы представились студентами. Их допросили и отпустили.

Кроме того, американский журналист сделал заявление, что президент США Дональд Трамп был осведомлен о планируемых израильских авиаударах по Ирану, что, по мнению журналиста, делает американского лидера причастным к этим действиям.

Также Карлсон заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне с Ираном. По его словам, конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников со странами Запада. При этом конфликт уже спровоцировал рост цен на энергоносители, далее США могут столкнуться с намного более серьезной депрессией, чем с той, что была в 1930-х годах прошлого века.

