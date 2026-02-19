«Это было дико»: Такером Карлсоном заинтересовались службы Израиля после интервью с послом США Хакаби

Также Карлсон заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства и ядерной войне с Ираном. По его словам, конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников со странами Запада. При этом конфликт уже спровоцировал рост цен на энергоносители, далее США могут столкнуться с намного более серьезной депрессией, чем с той, что была в 1930-х годах прошлого века.