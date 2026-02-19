Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна

Синоптик Терешонок спрогнозировал наступление весны раньше климатической нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», — рассказал Терешонок.

Климатолог отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов может произойти в середине марта, а устойчивый сход снежного покрова — в конце.

«Устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов (начало вегетации растений) — середина апреля», — добавил он.

Специалист подчеркнул, что об аномалиях конца зимы, февраля, говорить пока рано, однако снега и запасов воды ещё явно прибавится.