Белорусский Юрист сказала, когда дачный участок считается заброшенным в Беларуси. На этот вопрос ответили в телеграм-канале Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Прежде всего, адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук, обратила внимание на то, что в белорусском законодательстве нет дословного определения заброшенного дачного участка. Но близкое к нему понятие — пустующий жилой дом. Признать такой дачу могут, например, по ряду критериев, если на придомовой территории не ведутся работы по охране земли, не соблюдаются правила содержания двора, дом находится в аварийном состоянии или есть риск его обрушения.
Дом официально могут признать пустующим, если местные органы власти (районные, городские, поселковые и сельские исполкомы) установили факт непроживания владельцев. Обычный дом признают таким, если там не живут более трех лет. Если дом признан аварийным или опасным, то там постоянного не проживать достаточно более одного года.
— В случаях, когда собственник не направлял уведомления и не приводил участок и дом в порядок, это может стать основанием для дальнейших мер, — прокомментировала юрист.
При этом специалист отметила, что сам факт пустующего дома не несет ответственности для человека. Какие-либо санкции будут применяться только, если есть нарушения, например, не уплачены налоги, коммунальные платежи, не соблюдаются правила благоустройства. Самое серьезное последствие — утрата права собственности.
Бесхозяйные дома и участки фиксируют органы госрегистрации. После этого их могут передать в собственность администрации. Земельный участок изымают через суд, если его используют не по назначению или не используют год (для сельхозучастков) и два года (для других).
— Пустующий или ветхий дом признается бесхозяйным. Изъятие недостроя или дачи происходит с последующей продажей через публичные торги, — заключила юрист.
А еще мы писали, что минчанка пожаловалась, что ей запретили пользоваться балконом.
Тем временем в Минобразовании сказали, что специальностей для поступления без экзаменов стало больше в Беларуси.