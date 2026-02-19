Юрист сказала, когда дачный участок считается заброшенным в Беларуси

Прежде всего, адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук, обратила внимание на то, что в белорусском законодательстве нет дословного определения заброшенного дачного участка. Но близкое к нему понятие — пустующий жилой дом. Признать такой дачу могут, например, по ряду критериев, если на придомовой территории не ведутся работы по охране земли, не соблюдаются правила содержания двора, дом находится в аварийном состоянии или есть риск его обрушения.