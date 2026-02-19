Младшую из найденных сестер могут вернуть в семью в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Младшую из двух сестер из Санкт-Петербурга, которые обнаружены вместе с матерью во Владимирской области, могут вернуть родным в городе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, поиск был распространен на 15 регионов России. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте «Царская империя» в Ульяновской области, эти данные проверяются. Следователи организовали проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей. В результате, как сообщил в среду ГСУСК РФ по Петербургу, они были обнаружены во Владимирской области.
«Есть вероятность, что младшую девочку вернут в семью в Петербурге», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Комментарием родственников сестер по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
Как отмечали в городком главке СК, жизни и здоровью сестер, найденных вместе с матерью, ничего не угрожает.