Минпросвещения введёт профильный ЕГЭ для педвузов с 2027 года

Министерство просвещения Российской Федерации изменит правила приёма в педагогические вузы. Уже с 1 сентября вступит в силу приказ, который повлияет на абитуриентов кампании 2027/2028 учебного года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости».

Главное нововведение — отмена обязательного ЕГЭ по обществознанию для поступающих на педагогические направления по математике, физике, астрономии, информатике, химии, биологии, русскому языку и литературе. Вместо него абитуриентам предстоит сдавать профильный предмет.

«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», — сказал министр.

По словам Кравцова, изменения направлены на подготовку более сильных и мотивированных специалистов. Новый подход, как считают в ведомстве, позволит будущим учителям ещё во время обучения чётко понимать востребованность своей профессии и быть уверенными в трудоустройстве после окончания вуза.

А ранее Life.ru писал, что для выпускников приграничных регионов продлили особые правила сдачи экзаменов: в 2026 году школьники Белгородской, Брянской и Курской областей смогут выбирать, как получать аттестат. Это решение продиктовано заботой о безопасности детей и педагогов в условиях непростой оперативной обстановки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.