Минпросвещения введёт профильный ЕГЭ для педвузов с 2027 года

По словам Кравцова, изменения направлены на подготовку более сильных и мотивированных специалистов. Новый подход, как считают в ведомстве, позволит будущим учителям ещё во время обучения чётко понимать востребованность своей профессии и быть уверенными в трудоустройстве после окончания вуза.