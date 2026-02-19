Минпросвещения введёт профильный ЕГЭ для педвузов с 2027 года

Главное нововведение — отмена обязательного ЕГЭ по обществознанию для поступающих на педагогические направления по математике, физике, астрономии, информатике, химии, биологии, русскому языку и литературе. Вместо него абитуриентам предстоит сдавать профильный предмет.
«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет», — сказал министр.
По словам Кравцова, изменения направлены на подготовку более сильных и мотивированных специалистов. Новый подход, как считают в ведомстве, позволит будущим учителям ещё во время обучения чётко понимать востребованность своей профессии и быть уверенными в трудоустройстве после окончания вуза.
А ранее Life.ru писал, что для выпускников приграничных регионов продлили особые правила сдачи экзаменов: в 2026 году школьники Белгородской, Брянской и Курской областей смогут выбирать, как получать аттестат. Это решение продиктовано заботой о безопасности детей и педагогов в условиях непростой оперативной обстановки.
