В Иркутске на телебашне включат подсветку в День защитника Отечества

В Иркутске на телебашне включат праздничную подсветку в День защитника Отечества. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети, этим самым столица Приангарья присоединится ко всероссийской акции.
— Жители и гости города увидят иллюминацию вечером 23 февраля — после наступления темноты, — уточняется в сообщении.
В этот день по всей стране вспыхнут огни тематического светового шоу. Высотные объекты связи, одновременно засияют, чтобы напомнить о важности этой даты для каждого гражданина. Иркутск — лишь один из городов, где засияют телебашни. К акции присоединятся также Казань, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург и Улан-Удэ и другие.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в сквере у драматического театра в областном центре провели восстановительные работы.