Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Россия и Украина обсуждали на переговорах создание демилитаризованной зоны

На переговорах по урегулированию украинского конфликта между сторонами обсуждался вопрос о создании демилитаризованной зоны на востоке Украины. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в New York Times.

На переговорах по урегулированию украинского конфликта между сторонами обсуждался вопрос о создании демилитаризованной зоны на востоке Украины. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в New York Times.

Кроме того, в ходе беседы поднимался вопрос о свободной торговле на этой территории. Несмотря на это, темы вывода войск с линии фронта и управления зоной остаются проблемными.

По данным источников газеты, переговорщики также обсуждали создание гражданской администрации после завершения конфликта.

По словам одного из них, в нее могли бы войти представители как России, так и Украины. Однако собеседник издания подчеркнул, что стороны пока далеки от соглашения.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что российская и украинская стороны добились прогресса в ходе переговоров по урегулированию вооруженного конфликта, которые прошли в Женеве.

Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил информацию о том, что перед вылетом он провел с представителями Украины дополнительные консультации, которые продлились два часа.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше