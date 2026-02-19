NYT: Россия и Украина обсуждали на переговорах создание демилитаризованной зоны

На переговорах по урегулированию украинского конфликта между сторонами обсуждался вопрос о создании демилитаризованной зоны на востоке Украины. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в New York Times.
Кроме того, в ходе беседы поднимался вопрос о свободной торговле на этой территории. Несмотря на это, темы вывода войск с линии фронта и управления зоной остаются проблемными.
По данным источников газеты, переговорщики также обсуждали создание гражданской администрации после завершения конфликта.
По словам одного из них, в нее могли бы войти представители как России, так и Украины. Однако собеседник издания подчеркнул, что стороны пока далеки от соглашения.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что российская и украинская стороны добились прогресса в ходе переговоров по урегулированию вооруженного конфликта, которые прошли в Женеве.
Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил информацию о том, что перед вылетом он провел с представителями Украины дополнительные консультации, которые продлились два часа.