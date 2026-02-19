«Заповедная Масленица» в Воронежском заповеднике отменяется из-за капризов погоды

Напомним, в четверг, 19 февраля, в регионе еще держится пасмурная и умеренно прохладная погода с температурой до −4°C, но также ожидается сильный снег. В некоторых муниципалитетах прогнозируют метель, налипание мокрого снега, гололед. При этом порывы ветра могут достигать 15 — 17 метров в секунду.