«Заповедная Масленица» в Воронежском заповеднике отменяется из-за капризов погоды

Планы воронежцев на проводы зимы в «Бобровом городке» скорректировала погода. Администрация Воронежского заповедника днем среды, 18 февраля, официально объявила об отмене праздника «Заповедная Масленица». Мероприятие, которое должно было объединить любителей природы и народных традиций 21 февраля, не проведут из-за плохих метеоусловий.
Гости заповедника готовились увидеть яркое выступление артистов из ДК Верхней Хавы, принять участие в ремесленных мастер-классах и испытать удачу в народных конкурсах.
Напомним, в четверг, 19 февраля, в регионе еще держится пасмурная и умеренно прохладная погода с температурой до −4°C, но также ожидается сильный снег. В некоторых муниципалитетах прогнозируют метель, налипание мокрого снега, гололед. При этом порывы ветра могут достигать 15 — 17 метров в секунду.
Кстати, уже к пятнице зима перейдет в наступление. Синоптики прогнозируют усиление снегопада и серьезное похолодание: в ночь на субботу столбики термометров опустятся до −11°C, а дневная температура будет до −9°C.