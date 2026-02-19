Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму

Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман, избранные пять лет назад по одномандатным округам Москвы, не будут выдвигаться в этих округах на выборах нового созыва. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента и мэрии столицы.