Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму

Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман, избранные пять лет назад по одномандатным округам Москвы, не будут выдвигаться в этих округах на выборах нового созыва. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента и мэрии столицы.
Отмечается, что «Единая Россия» намерена выставить в этих округах собственных кандидатов и не планирует каких-либо договоренностей с оппозицией.
Сам Певцов заявил, что пока не принял решения относительно участия в сентябрьских выборах. Вассерман на обращения журналистов не ответил, передает РБК.
Ранее депутат Государственной думы от Тульской области Виктор Дзюба принял решение сдать мандат. Согласно соответствующему постановлению, он подал заявление по собственному желанию.
24 ноября 2025 года депутат Госдумы Анатолий Вороновский подал заявление о сложении своих полномочий. По информации журналистов, лишение парламентария этого статуса «было в любом случае неизбежно». Причиной стало подозрение Вороновского в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.