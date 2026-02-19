Ричмонд
Омичам рассказали, куда жаловаться на опасные сосульки, угрожающие жизни

Владельцы частных домов обязаны убирать сосульки самостоятельно.

Источник: Аргументы и факты

В Омске участились случаи образования наледи и сосулек на крышах домов. Жителям города рассказали, что делать при обнаружении опасных глыб льда, угрожающих жизни и здоровью прохожих.

Порядок действий зависит от того, где находится здание. Если речь идет о многоквартирном доме, обращаться нужно в обслуживающую организацию: управляющую компанию, ТСН или ТСЖ. Также можно написать о проблеме в социальных сетях своего муниципального образования.

Владельцы частных домов обязаны убирать сосульки самостоятельно. Это их прямая ответственность.

Если после обращения в управляющую компанию сосульки так и не убрали, омичи могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию. Прием письменных обращений ведется по адресу: улица Петра Некрасова, 3. Также можно подать жалобу через систему ГИС ЖКХ.