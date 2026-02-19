Новый телеканал начнет работать в Беларуси с 23 февраля

В Беларуси начнет работать новый телеканала с военной тематикой, рассказали на «Беларусь 1».
Речь идет о запуске вещания нового телеканала «ВоенТВ», который начнет вещать с 23 февраля на 12-й кнопке, стартовав в 10.00 утра.
— Основу сетки вещания составят художественные и документальные фильмы патриотической направленности, а также детский контент -мультфильмы и фильмы, — рассказал гендиректор телекомпании «ВоенТВ» Валерий Конопацкий.
В свою очередь министр информации Марат Марков пояснил, что новый телеканал начнет вещать с небольших объемов информации собственного производства. При этом Мининформации будет выступать заказчиком патриотического контента.
— Новый канал будет говорить не только об армии, но и о традиционных ценностях, любви к истории, к Родине, — в свою очередь констатировал министр обороны Виктор Хренин.
А вот что еще о новом телеканале рассказали в Министерстве обороны.
