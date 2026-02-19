СМИ: Число студентов из недружественных стран увеличилось в России

Латвия, Эстония и Украина лидируют среди недружественных стран по числу граждан, которые проходят обучение в вузах России. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила газета «Ведомости».
В 2025/26 учебном году в российских университетах числятся 615 студентов из Латвии, а также 380 — из Эстонии. Показатели стран выросли по сравнению с предыдущим годом.
Украина занимает первое место в списке по количеству учащихся в России — при этом их число сократилось на треть: с 3646 до 2295 человек.
По данным Минобрнауки, в Россию также приезжают учиться студенты из Румынии, Кипра, Новой Зеландии и Норвегии. В остальных недружественных странах наблюдается стагнация или спад.
Всего из недружественных стран в России учатся 4983 человека — чуть более одного процента от общего числа всех иностранных студентов, уточнили в издании.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцев, которые решили уехать из страны, не удастся вернуть в страну «флагами и призывами».
Украинский депутат Сергей Нагорняк в эфире местного телевидения до этого сказал, что за последние полгода более 500 тысяч молодых людей до 22 лет покинули Украину после снятия запрета на выезд.